Участников конфликта на Украине ожидает не снижение боевых действий, а резкая их эскалация, и это «не такая и плохая новость» для Киева.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на гостеприимство и действительно такой подход Турции, несмотря на то, что идут такие амбициозные заявления, я думаю, что это не лучшее место для нас для переговоров. Во-первых, потому что Россия очень хочет там быть по каким-то причинам, нужно ещё разобраться, почему они хотят именно в Стамбуле, когда предлагался Ватикан, Швейцария. А во-вторых, знаете, в этом Стамбуле как «пороблено» [труднопереводимое с укр. – проклято, попорчено]. И в 2022 году Стамбул, просто мне эмоционально не хотелось бы, чтобы был повторен «Стамбул-22 года». Когда точно так же русские выкатили свои хотелки, а потом Путин всем показывал, утверждая, что это уже предварительное соглашение, а сейчас они меморандум с такими же капитуляционными требованиями выкатили, абсолютно неприемлемый. И опять Стамбул», – вещал Чалый.