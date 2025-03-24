США переведут нас на предоплату и самообеспечение – Бортник

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Если США и Россия быстрее договорятся по международному сотрудничеству, чем по Украине, то они быстро потеряют интерес к урегулированию здесь. Украину при этом переведут на «хозрасчет».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что для меня будет маркером, и что я советую отслеживать нашим зрителям, всем коллегам политологам, кто будет смотреть на те выборы, – остановят ли США снова военную помощь или не остановят. Это ключевой маркер в публичной сфере, потому что остановка помощи одновременно является ключевым российским требованием для согласия на перемирие и одновременно является ключевой украинской просьбой. Это тот «Гордиев узел» с точки зрения дипломатии, который нам покажет, в каком направлении разворачивается переговорный трек. Если помощь остановлена, то это может означать: а) – договорились с Россией, б) – решили продавливать Украину. Остановка военной помощи означает серьезное сокращение времени, которое будет у украинского правительства, нашего президента и его команды. У них будет очень мало времени до военного поражения…», – рассуждал он.