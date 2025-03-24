США переведут нас на предоплату и самообеспечение – Бортник

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Если США и Россия быстрее договорятся по международному сотрудничеству, чем по Украине, то они быстро потеряют интерес к урегулированию здесь. Украину при этом переведут на «хозрасчет».

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США и Россия быстрее договорятся по международному сотрудничеству, чем по Украине, то они...

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«Что для меня будет маркером, и что я советую отслеживать нашим зрителям, всем коллегам политологам, кто будет смотреть на те выборы, – остановят ли США снова военную помощь или не остановят.

Это ключевой маркер в публичной сфере, потому что остановка помощи одновременно является ключевым российским требованием для согласия на перемирие и одновременно является ключевой украинской просьбой.

Это тот «Гордиев узел» с точки зрения дипломатии, который нам покажет, в каком направлении разворачивается переговорный трек.

Если помощь остановлена, то это может означать: а) – договорились с Россией, б) – решили продавливать Украину. Остановка военной помощи означает серьезное сокращение времени, которое будет у украинского правительства, нашего президента и его команды. У них будет очень мало времени до военного поражения…», – рассуждал он.

«Давайте посмотрим, не согласуют ли американская и российская сторона какие-то договоренности или общие заявления по Ближнему Востоку или по экономическим проектам. Если там первыми случаться договоренности, это означает, что наш трек переговорный раздваивается.

И если в геополитической части США и Россия будут достигать понимания, сотрудничества, будут достигать успеха, это означает, что США, украинскую часть, будут терять к ней интерес в значительной мере и будут переводить на хозрасчет свое участие в украинских делах, в украино-российской войне. То есть хотите покупку вооружения – покупайте… хотите получить помощь разведывательную – оплачивайте», – заключил Бортник.

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