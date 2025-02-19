США не соблазнят Россию снятием санкций – только роспуск НАТО

Катя Добрина.  
19.02.2025 20:58
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Соединенным штатам нечего предложить России, кроме отмены санкций и возвращения системы платежей Visa и Mastercard. И это не столь веские аргументы для сильной переговорной позиции.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал блогер, публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенным штатам нечего предложить России, кроме отмены санкций и возвращения системы платежей Visa и...

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«У США сейчас крайне слабая переговорная позиция. И чтобы как-то разрулить, им нужно показать прогресс. Иначе на Трампа уже обрушатся все, включая и демократов внутри страны, и ту часть республиканцев, которые им недовольны.

Ему скажут: ты со всеми поругался, ничего не сделал, главную задачу не выполнил. Обещал, что ты придёшь и за считанные дни все решишь, потому что со всеми на короткой ноге. Но еле-еле выцыганил переговоры с Путиным и за месяц даже не получил согласие на них от Си. И вообще, что происходит?

Поэтому на проходящих сейчас переговорах, когда говорят, что «США могут», а что они могут?», – поинтересовался обозреватель.

По его словам, реальный козырь у Трампа – это отмена санкций. Но США может отменить только введенные у себя санкции, тогда как основные и важные для России санкции – европейские. И снять санкции за Евросоюз США не могут, не говоря о странах, которые в ЕС не входят, как Швейцария или Япония.

«Именно американских санкций не так уж и много. Ну, вернется система Visa и Mastercard, отмена которых вызвала некоторые удобства. Но люди уже привыкли без этого, это не может быть аргументом, это неравноценный обмен.

Санкции настолько фигово сработали, что фразы «мы их сейчас отменим» – мало. А что вообще тогда штаты могут предлагать? Это огромный вопрос. Россия же, как я издали слышал, одним из запросов ставит полный пересмотр НАТО на уровне концепции.

То есть, ребята, вы не просто Финляндию из НАТО уберите и из Прибалтики войска, а вообще давайте разберёмся, зачем НАТО нужно, если оно просто антироссийское? Давайте вы посмотрите, что это за организация. И таких вопросов множество», – указал Карманов.

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