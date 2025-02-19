США не соблазнят Россию снятием санкций – только роспуск НАТО

Соединенным штатам нечего предложить России, кроме отмены санкций и возвращения системы платежей Visa и Mastercard. И это не столь веские аргументы для сильной переговорной позиции.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал блогер, публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США сейчас крайне слабая переговорная позиция. И чтобы как-то разрулить, им нужно показать прогресс. Иначе на Трампа уже обрушатся все, включая и демократов внутри страны, и ту часть республиканцев, которые им недовольны. Ему скажут: ты со всеми поругался, ничего не сделал, главную задачу не выполнил. Обещал, что ты придёшь и за считанные дни все решишь, потому что со всеми на короткой ноге. Но еле-еле выцыганил переговоры с Путиным и за месяц даже не получил согласие на них от Си. И вообще, что происходит? Поэтому на проходящих сейчас переговорах, когда говорят, что «США могут», а что они могут?», – поинтересовался обозреватель.

По его словам, реальный козырь у Трампа – это отмена санкций. Но США может отменить только введенные у себя санкции, тогда как основные и важные для России санкции – европейские. И снять санкции за Евросоюз США не могут, не говоря о странах, которые в ЕС не входят, как Швейцария или Япония.