США не будут ужесточать санкции. Это выведет Россию из диалога – глава Госдепа 

США не будут ужесточать санкции против России, потому что это сделает невозможным дальнейшие переговоры с Москвой.

Об этом в эфире видеоблога Politiko заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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