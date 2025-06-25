США не будут ужесточать санкции. Это выведет Россию из диалога – глава Госдепа
США не будут ужесточать санкции против России, потому что это сделает невозможным дальнейшие переговоры с Москвой.
Об этом в эфире видеоблога Politiko заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие люди говорят, что сейчас необходимо ввести дополнительные санкции. Конгресс работает над этим, вы знаете, у Линдси Грэма есть законопроект, и это может произойти. Вы знаете, мы говорили с ними о том, как это сформулировать, как это структурировать, потому что, в конечном счете, мы считаем, что это должно быть достаточно гибким, чтобы президент мог вводить санкции.
И мы не отменили ни одни из санкций, которые у нас есть. Все российские санкции по-прежнему действуют. Однако, я думаю, что все должны помнить, что в ту минуту, когда мы введем санкции против России, если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно придем и раздавим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня. И кто тогда с ними будет говорить? Потому что они больше ни с кем в Европе не разговаривают, они не разговаривают ни с кем в мире, кто бы был на нашей стороне в этом вопросе», – заявил Рубио.
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