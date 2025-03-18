Среди релокантов и русофобов в Грузии воцарилось уныние

Уличные акции прозападной оппозиции не привели к свержению правительства Грузии. Михаил Саакашвили получил новый тюремный срок. Антироссийские силы впали в унынение.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал известный политический деятель из Тбилиси Темур Пипия, являющийся генеральным секретарём новой партии «Солидарность во имя мира».

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Как вы расцениваете новый тюремный срок для Саакашвили? Как известно, ему дали по решению суда 9 лет.

– Он был осуждён на 9 лет, но 4 года он уже отсидел. Это означает, что через 5 лет он выйдет на свободу. Если, конечно, власти не решатся пойти на выяснение обстоятельств начала войны 08-08-08 и тех преступлений, которые были совершены тогдашним режимом под руководством Саакашвили против грузинского и осетинского народов. Тогда, конечно, Саакашвили не будет выпущен. Люди, которые помнят «цветочки» фашистского правления, недовольны (а их большинство), что он так легко отделался. Надо было его судить за более тяжкие преступления и вынести адекватный соответствующий вердикт.

Как на этот вердикт отреагировало общество и что готовит оппозиция, какие есть риски?

– Прозападная либеральная оппозиция вообще считает, что Михаил Саакашвили ни в чем не виновен, что он «политический заключённый» и его надо выпустить на свободу. С другой стороны, большинство общественности Грузии за то, чтобы его, всё-таки, вернули в тюрьму, так как сейчас он находится в одной из больниц.

Тем временем оппозиция продолжает сохранять видимость продолжительных акций и выступает на центральном проспекте Руставели перед парламентом, где ежедневно собирается по 100 – 200 человек со своими обычными требованиями. Этим они показывают своим хозяевам на Западе, что они продолжают борьбу.

Соответственно их союзники в Вашингтоне и Брюсселе этим пользуются и проводят определённую информационно-пропагандистскую работу, заявляя об отстаивании «демократии» в Грузии. Но на данный момент шансы у оппозиции нарастить свою массовость могут появиться только, если она оседлает социально-экономическую повестку дня, так как прежние их лозунги не работают.

И в этом как раз угроза. Дело в том, что социально-экономическое положение в Грузии всё ухудшается, и кризис налицо, и он углубляется.

К сожалению, в обществе нет мощной политической силы, которая адекватно бы оценила ситуацию. Наша партия «Солидарность во имя мира» еще сравнительно слаба, мы – оппозиция, но не прозападная, конечно. Мы обращаем внимание на бедственное положение населения страны и выступаем за разрешение проблем Грузии, в том числе решить конфликтные ситуации с абхазами и осетинами. В связи с этим нужно менять внутреннюю и внешнюю политику, социально-экономический курс и восстанавливать дружеские отношения с Россией.

Насколько велико количество в вашей стране релокантов – бежавших из России противников Путина?

– Максимальное количество было в начале СВО, когда они хлынули через Ларс – перешли границу по знаменитой военно-грузинской дороге и приехали в Грузию. Часть из них уехала в европейские страны, а часть в Америку, но многие в итоге остались в Грузии.

За это время число релокантов уменьшается, их сейчас в Грузии такое количество, которое не создаёт погоду. Если ранее заметно было их присутствие на разных митингах и шествиях, организованных либеральной оппозицией, то сейчас их практически не видно .

Хотя они пытаются организовать отдельные акции, на которых традиционно выступают против нынешней политики Российской Федерации. Так, где-то месяц назад они провели акцию в центре Тбилиси около памятника Пушкину.

Что можно рассказать об их особенностях по сравнению с другими эмигрантами из России?

– Эмигранты, которые прибыли из России, либо относятся нейтрально к России и Путину, либо выступают радикально против. До этого они были активными и проводили акции, в которых принимало участие 200 – 300 человек как минимум, а может даже больше.

И тогда те, кто был настроен радикально увлекали за собой более умеренных. Но сейчас, конечно, их энергия значительно снизилась, и мы наблюдаем в их рядах пессимизм, особенно после прихода к власти в США Дональда Трампа. Это касается всех прозападных сил, где царят упаднические настроения, и они распространяются также и на релокантов из России, которые против Путина.

Как их воспринимают местные жители?

– Местные жители довольно отрицательно относились к активной деятельности этих релокантов, которые против Путина. В начале это было не очень обычное явление для Тбилиси, Батуми и всей страны, когда гости собираются отдельно и проводят акции и выступают с радикальными требованиями, несмотря на то, что они касались не Грузии. С другой стороны, те силы и группы населения, которые были настроены против Киева, отрицательно относились к заметному числу релокантов, которые присутствовали на проукраинских митингах. Но это было в начале, как я говорил в первые два года СВО их было видно, но потом их количество стало резко уменьшаться.

Есть ли какие-то конфликтные ситуации?

– Очень интересно, что с самого начала прозападная оппозиция здесь выступила очень энергично против релокантов в лице граждан России, которые массово приезжали после начала СВО. Они открыто требовали закрыть границы для них и не пускать их в Грузию. Они аргументировали свои требования тем, что Россия вместе с теми, кто не хочет воевать или выступает против Путина, будет якобы целыми пачками засылать свою агентуру.

И у них была целая кампания, которая продолжалась несколько месяцев. Они говорили о повышении процентов россиян среди покупателей недвижимости в Грузии особенно в Батуми, увеличении граждан России, которые здесь создавали частные компании или регистрировались как индивидуальные предприниматели.

Данная кампания грузинской прозападной оппозиции была шумной и чрезвычайно враждебной по отношению к российским релокантам. И они не особо заморачивались над тем, чтобы выделить из граждан России тех, кто настроен либерально, а кто нет. Хотя многие из либералов-то были их «идейные товарищи», учитывая какая публика тогда приехала в Грузию.

Есть ли изменение отношения к релокантам спустя время?