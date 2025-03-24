Создаваемый курортный кластер Крым-Приазовье ждёт инвестиционный бум
Морское транспортное сообщение и строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря в перспективе открывают новые точки вложения инвестиционного капитала.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я верю в то, что в ближайшие годы всё наладится, и развитию морского сообщения в перспективе будет дан толчок. Это же в принципе не так давно всё было, ходили паромы и в Евпаторию, и в Севастополь. Мы сегодня тоже очень много говорим о том, чтобы внутри городов сделать такие маршруты, как морской трамвайчик, чтобы гости могли перемещаться, и города по морю соединить.
Есть проекты сделать причалы, плюс соединить все наши порты – Ялту, Севастополь, Евпаторию. Проекты есть, инвесторы есть. Сейчас мне сложно сказать о времени, как будут реализованы проекты. Если говорить о порте Евпатории и порте Ялты и вообще наших портов, то концепция развития наших портов существует – и уже не просто на бумаге», – отметил он.
По словам парламентария, инвесторам предлагают развивать Азовское побережье.
«Буквально на той неделе были интересанты, приходили на приём в Государственный совет. Они хотели развивать тематические спортивные пляжи на Западном побережье. Но у нас уже есть такой проект – «Extreme Крым», который более 50 тысяч гостей за сезон посещают.
Мы предложили, чтобы не было такой плотной конкуренции, у нас большой потенциал на Азовском море. С учётом того, что будет сделано четырёхполосное круговое движение вокруг Азова, и открыли новую дорогу из Краснодара, а это первый миллионник рядом с Крымом, потенциал сегодня у Восточного Крыма и развития Азовского побережья огромный.
Направили потенциального инвестора посмотреть в ту сторону. Тем более, там для кайтсёрфинга, для виндсёрфаинга – и ветра, и условия очень приемлемы для того, чтобы инвестор вложил деньги и увидел там определенную экономику для себя», – заключил Тихончук.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: