Советник Байдена: Мы ослабили Россию, не потеряв на войне ни одного американского солдата

Основной заслугой администрации Байдена можно назвать то, как за счёт жизней украинцев ослаблялась Россия.

Об этом заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, выступая перед студентами Гарвардской школы Кеннеди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я очень горжусь тем, что мы сделали, чтобы встать на защиту Украины от российской агрессии. С одной стороны, у нас есть критики, которые говорят, что мы просто позволили войне продолжаться слишком долго, и нам следовало прекратить её, и некоторые из них сейчас в новой администрации. Критики с другой стороны говорят, что мы недостаточно быстро отреагировали. Но я думаю, оба эти критических замечания упускают основную картину, которая заключается в том, что США сплотили коалицию наций, чтобы помочь Украине противостоять натиску огромной армии.

Украина выступает как свободное и независимое государство, Россия не завоевала Киев и не завоевала Украину. Россия сильно пострадала, и эти страдания как экономические, так и другие, усугубляются. И США не нужно было посылать ни одного американского мужчину или женщину сражаться и умирать на этой войне», – похвалился Салливан.