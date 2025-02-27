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Украина ни в коем случае не должна признавать российскую принадлежность Крыма, Киев не устроит даже вариант проведения повторного референдума на полуострове.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Сергей Власенко из партии Юлии Тимошенко (украинская пресса называла его любовником «газовой принцессы»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время начали ретранслироваться российские нарративы о том, что якобы – якобы, я подчеркиваю, – для решения вопроса Крыма надо провести какой-то там повторный референдум. Никаких повторных референдумов! У нас есть коренной народ Крыма – это крымские татары. У нас нет никакого отдельного народа Крыма», – сказал Власенко.

Тимошенковец заявил, что Киев не может рассчитывать на успех в случае повторного голосования, поскольку, якобы, «все проукраинские люди выжимаются из Крыма».

Напомним, что накануне референдума в Крыму в 2014 году в Сеть попала прослушка телефонного разговора самой Тимошенко с другим ее любовником – ныне арестованным депутатом Нестором Шуфричем.