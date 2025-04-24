«Сложности с протоколом». Фридрих Мерц отказался ехать на похороны Папы Франциска

Сергей Рыжов.  
24.04.2025 12:43
  (Мск) , Москва
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Ватикан, Германия, Дзен, Политика, Происшествия, Религия, Церковь


Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц отказался ехать на похороны Папы римского Франциска, пишет немецкий таблоид BILD.

На прощание с Папой Франциском в Рим в эти выходные съедутся мировые лидеры — от Дональда Трампа до Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Но среди них не будет будущего канцлера Германии и главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, отмечает издание.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц отказался ехать на похороны Папы римского Франциска, пишет немецкий...

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Вместо него Германию на церемонии представит федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, который возглавит официальную делегацию. Также в составе делегации будут уходящий канцлер Олаф Шольц, председатель Бундестага Юлия Клёкнер, председатель Бундесрата Анке Релингер и глава Федерального конституционного суда Штефан Харбарт.

Как стало известно BILD, все дело в протоколе:

«У Мерца пока нет официального статуса главы правительства, поэтому в списке участников он значится лишь на шестом месте. Хотя ему предлагали поехать, его присутствие могло бы породить неудобные вопросы — например, о том, занял бы он место за действующими представителями власти».

По информации издания, с учетом изложенного выше, Мерц в итоге отказался от поездки — официально из-за занятости: он формирует список министров и готовит малый партийный съезд, где должен быть утвержден коалиционный договор.

Тем временем, по сообщениям из Ватикана, собор св. Петра не закрывали всю ночь для прощания с папой Франциском

Вход в храм планировали закрыть в полночь, но людей было так много, что его продержали открытым до 05:30 утра, сообщает AFP. Уже в 07:00 четверга собор снова открыли. По данным Ватикана, мимо открытого гроба с телом понтифика прошли уже 48 600 человек. На площади св. Петра продолжает стоять многотысячная очередь из желающих попрощаться с понтификом верующих.

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