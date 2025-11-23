Сивков объяснил, почему США не поплатились за удары «ATACMS» по Воронежу

23.11.2025 21:58
Москва сейчас старается не эскалировать ситуацию с американцами, пока Дональд Трамп работает как таран против Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа будет постепенно добиваться того, чтобы Россия окрестилась кровью. И тогда понятный удар по Воронежу. Конечно, «Атакамс», с точки зрения уничтожения, это не проблемные ракеты. Никаких там технологий «стелс» нет, ракета старая. Это был демонстративный пуск, мы их все посбивали.

И они ждали – это же удар американцев по территории России. По логике вещей, теперь был бы должен состояться удар России по американской территории, по базе, может даже, по континентальной территории США, у нас есть такие возможности.

Но наши отреагировали очень нейтрально, сказали: «ВСУ запустили ракеты «Атакамс». Демонстративно возложили ответственность на ВСУ. Потому что если бы мы ударили по американской территории, то это ломается весь их сценарий. А нам выгодно, чтобы Трамп продолжал продавливать эту идею, и тем самым добиваться того, чтобы заканчивать войну на российских условиях. Сейчас Трамп фактически выступает как таран, который пытается заставить Украину», – сказал Сивков.

Что касается слитого в сеть «мирного плана» из 28 пунктов, эксперт считает, что это «попытка компиляции пожеланий, высказанными нашим президентом ещё на Аляске, с максимально возможными уступками, на которые может пойти Украина».

«У противников Трампа и антиглобалистской Америки, европейцев и их сторонников, другой ответный план. Продолжение войны, никакого мира, который приемлем для России и будет являться победой Трампа, никакой замены Зеленского.

Зеленский – полностью замазанная в крови, дискредитированная фигура, а потому абсолютно управляема. И в этих условиях они консервируют эту ситуацию», – добавил Сивков.

