Запад устал от фантастических планов Владимира Зеленского.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала Зеленский переносил второй «Саммит мира», потом о нём забыли, появился «план победы», потом «план стойкости». И где это всё? Зеленский живёт в сериале и не может понять, почему это не работает. И только сейчас до него дошло, что страна живёт благодаря ВСУ, а не благодаря всей этой буйной фантазии и пиар-эффектам, которые он продуцировал всё это время», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что польза от шоуменских талантов Зеленского давно себя исчерпала.