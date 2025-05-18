Шишкин: Евросоюзу не выжить без тотальной фашизации и нового похода на Россию

Возвеличившийся на развале СССР Евросоюз проел всё награбленное и был твёрдо уверен, что второе дыхание ему обеспечит крах России, однако этого не произошло.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Геополитбюро», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС без краха России не выжить. Есть варианты выживания, но они потребуют фактически фашизации ЕС, перевода Европы на фашистские рельсы. Они сделали ставку на крах России вовсе не по глупости, как сейчас говорят, вот, там европейцев из-под палки американцы заставляли. Конечно, они либеральные глобалисты, но они и прагматики тоже. ЕС в том виде, как он есть, возник только в результате краха СССР – в нынешних границах, с нынешней мощью и благосостоянием населения. За прошедшие десятилетия они всё, что могли из этой катастрофы уже выжали и проели. И примерно к 2010 году ЕС вышел на уровень, когда нужно сделать следующий шаг, чтобы стать одной из ведущих геополитических сил мира… Они были абсолютно уверены, что Россия рухнет, они в своей избранности не сомневались ни на секунду. Ни на секунду не сомневались, что Россия – это бензоколонка с ядерными ракетами, что наша элита абсолютно продажна, продаст всё – и побежит продавать по третьему кругу. И вдруг этого не произошло. А они в это уже вложились, они экономически потерпели немалый урон. И теперь им какой выход?», – рассуждал Шишкин.

По его словам, если вдруг завтра заключается мир и снимаются санкции, получится, что в политическом плане Европа ничего не выиграла, а в экономическом даже проиграла.