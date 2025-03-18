Шансов вернуть Крым все равно нет. Надо менять на реальный актив – Арестович

Анатолий Лапин.  
18.03.2025 14:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Украине нужно согласиться на российский статус Крыма, получив для себя какие-то бонусы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно согласиться на российский статус Крыма, получив для себя какие-то бонусы. Об этом в...

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Так Арестович отреагировал на информацию американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может признать Крым частью России.

«Он выторговывает максимум бонусов для Украины за это. Какие? Ту же Запорожскую АЭС, сохранение численности вооружённых сил — это ключевые вопросы. Свобода судоходства в Чёрном море, например, там и так далее. Это ключевые вопросы.

Теперь возникает вопрос, а Крым какие перспективы имеет вернуться в Украину? Подзорную трубу налаживаю, пытаюсь разглядеть эти перспективы. Если мы это понимаем и рассуждаем в терминах реальной политики, то чего бы не поменяться на виртуальный актив?», – заявил Арестович.

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