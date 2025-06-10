Севастопольский философ: Нынешнюю Украину придётся разгромить, а новую – занять полезным делом

Каждый раз украинский проект заканчивается «руиной» и войной. В этом его некая внутренняя несостоятельность, которая доказывает, что он не самодостаточен по своей природе, и задачи у него другие: не в том, чтобы состояться, а в том, чтобы не состоялась Россия.

Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» в рамках фестиваля «Великое русское слово» высказал кандидат философских наук, доцент кафедры истории международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в геополитическом плане Украина – это инструмент разрушения России в современном глобальном контексте. И без геополитического контекста современный украинский проект понять нельзя. Его цель или смысл можно сформулировать как цивилизационную перевербовку через перекодировку идентичности, для чего используются фантомы исторического прошлого – разного рода мифы, как «миф о голодоморе».

Но Украина, украинский вопрос и все сопутствующие проблемы есть феномен явления, возникшего исторически в пространстве России. И как бы нам не хотелось считать это чем-то иным, но это наше по рождению.

«Украинский вопрос обостряется и выстреливает каждый раз, когда Россия слабеет, когда она болеет. Вот тогда возникают эти процессы. Но, когда она становится сильней, они куда-то исчезают. Системные ошибки с нашей стороны в отношениях с Украиной привели к развитию такой ситуации, которая не позволяла решать проблемы не военным путём. Но, видимо, испытание Украиной – это то, что историей суждено для России, другим путём она возрождаться и совершенствоваться не может. Нужен иной уровень понимания проблемы, иначе нас ждут исторические грабли и очередная когнитивная ловушка. Россия победит, но цена во многом зависит от понимания этих проблем, и самое сложное для нас начнётся, когда закончится СВО», – считает эксперт.

По его словам, нужно делать сильную Россию, потому что сильная Россия снимает проблему с Украиной, как таковой, сделает Украину союзником. По крайней мере, не бандеровскую.

«Бандеровская никогда не будет нашим союзником. Но не бандеровская Украина мечется, ищет, в чью пользу предать. Ну вот такая она! Так исторически сложилось. И нужно найти слабые места, в первую очередь – элиты. Покупка элит в современных условиях достаточно эффективная вещь. Народное русское движение на Украине мы прохлопали. Я не буду говорить, что предали, хотя это в данном случае уместно, поскольку русское движение было уничтожено с 2014 года. И второе – это, конечно же, тотальная цивилизационная перекодировка и поиск мотивации», – отметил он.