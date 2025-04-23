Сербский патриарх обратился к Путину и патриарху Кириллу: «У нас цветная революция»

Патриарх Сербский Порфирий на встрече с президентом России Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом выразил благодарность за позицию России в отношении Косово и Метохии, Республики Сербской БиГ и Черногории.

Кроме того, он рассказал о том, что в самой Сербии происходит цветная революция, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Патриарх добавил, что его предшественники всегда были связаны с РРПЦ и напомнил слова предыдущего предстоятеля СПЦ Патриарха Иринея, который сказал, что «наша маленькая лодка всегда должна быть привязана к великому русскому кораблю». По его словам, он сам с этим согласен, а сербы считают русских таким же народом, как и они.

По словам патриарха Порфирия, у Сербской и Русской церквей настолько хорошие отношения, что их можно рассматривать как одну церковь.

«Я думаю, что это хороший пример для всех православных верующих. Слава Богу, единство Православной Церкви зависит не только от нас, от людей, но и от Господа нашего Иисуса Христа. Мы рады быть здесь вместе в эти дни, когда утверждается наша вера в воскресение Христово», — сказал гость.

«Это не совпадение. Мы не только близки как народы по языку, культуре и истории. Мы — две церкви, которые на протяжении своей истории очень много страдали, в том числе и от гонений XX века. И именно этот исторический опыт, конечно, объединяет наши церкви, в том числе и в понимании того, какой должна быть пастырская миссия сегодня, направленная на современного человека», —ответил патриарх Кирилл.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что знает, что ситуация на Балканах непростая, и ожидает, что президент Сербии Александр Вучич приедет на День Победы в Москву. Патриарх Порфирий сказал президенту России, что его сербский коллега Александр Вучич передал ему приветствие и сообщил, что будет в Москве 9 мая, независимо от обстоятельств и позиции Европы. Предстоятель СПЦ рассказал о том, что в Сербии происходит цветная революция, и он надеется, что его страна преодолеет это искушение.