Сейчас не «Ялта 45-го», а линия фронта 43-го – Сатановский

Анатолий Лапин.  
27.05.2025 18:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 173
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Сегодня еще не время вести переговоры о мире, тем более, что с нацистами их можно вести только о капитуляции. Ситуация на линии фронта сейчас находится на уровне 1943-го года, и условия для повторения «Ялты 45-го» еще не сформировались.

Об этом в эфире видеоблога «Metametrica» заявил историк и востоковед Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня еще не время вести переговоры о мире, тем более, что с нацистами их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас сегодня линия фронта – это линия фронта 43-го года. Желающие могут посмотреть, если их интересует Ялта, где была линия фронта, когда шла конференция в Ялте? Польша, Германия, Кишинёво-Ясская операция на территории Румынии – и наша армия катилась на запад», – отметил он.

«И тогда, да. А когда, если до последней секунды вы говорите: «Рано-рано-рано, нельзя-нельзя-нельзя», да кого интересует эта ситуация? У нас что, велись переговоры с Гитлером… и Молотов их вел? Я что-то не помню такого. Переговоры американцев я понимаю. Генерал Вольф и всякое такое. Желающие могут посмотреть «17 мгновений весны». А Сталин-то отказывался. Ему же три раза мир предлагали

Поэтому есть какие-то вещи, когда нельзя делать только то, что вам хочется. Это плохо, вас там могут проклинать огромное количество людей, вы теряете уважение симпатичных людей с чистыми взглядами и хорошо вымытыми руками, талантливых, ярких, которые поют песни и сочиняют музыку, и пишут книгу. Но если вы не делаете то, что надо, то тогда вместо рек крови будут моря», – предупредил Сатановский.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить