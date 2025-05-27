Сейчас не «Ялта 45-го», а линия фронта 43-го – Сатановский
Сегодня еще не время вести переговоры о мире, тем более, что с нацистами их можно вести только о капитуляции. Ситуация на линии фронта сейчас находится на уровне 1943-го года, и условия для повторения «Ялты 45-го» еще не сформировались.
Об этом в эфире видеоблога «Metametrica» заявил историк и востоковед Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас сегодня линия фронта – это линия фронта 43-го года. Желающие могут посмотреть, если их интересует Ялта, где была линия фронта, когда шла конференция в Ялте? Польша, Германия, Кишинёво-Ясская операция на территории Румынии – и наша армия катилась на запад», – отметил он.
«И тогда, да. А когда, если до последней секунды вы говорите: «Рано-рано-рано, нельзя-нельзя-нельзя», да кого интересует эта ситуация? У нас что, велись переговоры с Гитлером… и Молотов их вел? Я что-то не помню такого. Переговоры американцев я понимаю. Генерал Вольф и всякое такое. Желающие могут посмотреть «17 мгновений весны». А Сталин-то отказывался. Ему же три раза мир предлагали…
Поэтому есть какие-то вещи, когда нельзя делать только то, что вам хочется. Это плохо, вас там могут проклинать огромное количество людей, вы теряете уважение симпатичных людей с чистыми взглядами и хорошо вымытыми руками, талантливых, ярких, которые поют песни и сочиняют музыку, и пишут книгу. Но если вы не делаете то, что надо, то тогда вместо рек крови будут моря», – предупредил Сатановский.
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