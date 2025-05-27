Сейчас не «Ялта 45-го», а линия фронта 43-го – Сатановский

Сегодня еще не время вести переговоры о мире, тем более, что с нацистами их можно вести только о капитуляции. Ситуация на линии фронта сейчас находится на уровне 1943-го года, и условия для повторения «Ялты 45-го» еще не сформировались.

Об этом в эфире видеоблога «Metametrica» заявил историк и востоковед Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня линия фронта – это линия фронта 43-го года. Желающие могут посмотреть, если их интересует Ялта, где была линия фронта, когда шла конференция в Ялте? Польша, Германия, Кишинёво-Ясская операция на территории Румынии – и наша армия катилась на запад», – отметил он.