«Сейчас это нереально», – известный военкор заявил, что у России нет сил для освобождения Одессы
Военкор Александр Коц, в начале СВО демонстрировавший публике виды Киева, снятые через бинокль с позиций российских войск, теперь утверждает, что у русской армии нет сил, чтобы освободить Одессу в обозримой перспективе.
«Как вы считаете, Одессу и Николаев брать необходимо или это вопрос большой политики между Россией и США?» – спросили у военкора во время стрима в блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одессу и Николаев, конечно, брать необходимо, ради того, чтобы отрезать Украину от Черного моря и до конца веков успокоиться, что у нас с Черноморским флотом будет все в порядке. И естественно, чтобы пробить сухопутный коридор в Приднестровье.
Но при этом я понимаю, что сейчас это нереально. Ну, просто нереально. У нас нет таких ресурсов, чтобы, во-первых, туда идти. Для начала надо Херсон освободить, Запорожье освободить, чтобы как-то прикрыть сверху фланги», – сказал Коц.
Он подчеркнул, что для удержания этих территорий, поддержания на них порядка и восстановление понадобятся ещё большие ресурсы, чем для наступления.
«Я не уверен, что у нас есть ресурсы все это потом держать, все это содержать, так что не уверен. Просто ресурсов сейчас нет на такие серьезные операции», – резюмировал военкор.
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