«Самый логичный сценарий» – Бортник рассказал, как ВС РФ «полностью отрежут» Сумы от Украины

Вадим Москаленко.  
16.06.2025 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


ВС РФ якобы планируют к осени собрать 200-тысячную группировку на территории Белоруссии, чтобы снова с севера атаковать Украину – но уже по левому берегу Днепра.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ якобы планируют к осени собрать 200-тысячную группировку на территории Белоруссии, чтобы снова...

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«Говорят, что Россия может сконцентрировать с Белоруссии к началу осени до двухсот тысяч группировку. Приблизительно столько наступало на Киев в феврале 2022 года. Как она может быть использована, идёт дискуссия. Одни военные специалисты говорят, что Россия может ударить на Ровно с целью перерезать логистику через западные границы Украины. Я в этот сценарий не верю. Это 385 км.

Более того, даже если перерезать логистику в районе Ровно-Тернополя, всё равно есть логистика через Молдову и Румынию. Другая точка зрения, что всё-таки снова пойдут на Киев через Чернобыльскую зону. Я не очень в это верю, многие уроки учтены и хорошо приготовлено (для обороны) там всё», – сказал Бортник.

«Мне кажется, более опасна попытка удара по Левому берегу Днепра на Чернигов, условно, Бровары, левобережный Киев. Одновременно это может усиливать наступление на Сумы, потому что будет резать логистику нашей группировке, которая обороняет Сумы. Этот сценарий, по моему мнению, более логичен», – тревожился укро-политолог.

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