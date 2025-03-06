Самый длинный пляж в Крыму будут обслуживать 4 тысячи человек

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Первые из отелей проекта «Золотые пески» на побережье между Саками и Евпаторией откроются уже в 2029 году. К этому моменту будет возведена новая 12-километровая набережная и 45 га оборудованных пляжных территорий.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сам проект состоит из двух – это непосредственно «Золотые пески» и проект «Крымская ривьера». Два проекта займут территорию 226 гектар, где появится 18 гостиничных комплексов категории от 3 до 5 «звёзд» с развитой инфраструктурой: спортивными площадками, крытыми акватермальными комплексами, музеями, конгресс-центром. Вся инфраструктура рассчитана на круглогодичную работу. Появится самая длинная набережная в Крыму в 12 км и 45 га пляжных территорий. Поэтому, безусловно для развития сферы туризма – это такое масштабное грандиозное событие. Свыше 4 тысяч новых рабочих мест будет создано. Дополнительный поток туристов в 2029-30 годах, когда заработает первая очередь комплекса, составит 1 млн человек», – уточнил министр.

«Дорожная карта» возведения комплекса утверждена, завершены работы по планировке территории, идет проектирование переноса автодороги Саки-Евпатория за железнодорожное полотно для высвобождения площадей под застройку. С марта началась работа по планированию туристской инфраструктуры. «Это наша инвесторы, российские. В том числе привлекаются федеральные программы, которые позволяют на льготных условиях под процентную ставку 3-5% реализовывать такие масштабные проекты. Повторюсь, что это не только для Республики Крым. Всего 10 таких масштабных проектов будет реализовано в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Это вообще ноу-хау для всей Российской Федерации, когда идёт комплексное развитие территории для создания масштабной круглогодичной туристской инфраструктуры», – подчеркнул Ганзий.

Параллельно в Саках реализуется проект благоустройства центральной части города, создание «туристического кода» курорта.

«Республика Крым получила субсидию в 180 миллионов рублей из федерального бюджета, которые будут в этом году направлены на реализацию очередного проекта туристских кодов исторических центров городов. Саки по итогам отбора стал четвёртым после Алупки, Евпатории и Феодосии. В рамках проекта, помимо стандартных пешеходных дорожек, туристкой навигации, инфраструктуры для маломобильных граждан, планируется создание питьевых фонтанов. Потому что город Саки славится своей бальнеобазой. И, безусловно, работа, которую мы проводим по восстановлению статуса Крыма, как Всероссийской здравницы, подразумевает развитие такой инфраструктуры. И тот потенциал, который на сегодняшний день есть у города Саки, в том числе санаторно-курортные объекты – это основа для развития круглогодичной будущности», – заключил глава Минкурортов.

Проект уже прошёл градостроительный совет города Саки. Решено восстановить большой пруд в курортном парке, выполненный в виде Черного и Азовского морей, и перенести в парк символ города – скульптуру бронтозавтра. Завершение работ планируется до конца 2025 года.