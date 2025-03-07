С доходных площадей севастопольского завода «Маяк» 11 лет исправно кормились враги России

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Национализированные предприятия Севастополя использовались как площади для сдачи в аренду, и вся прибыль уходила украинским собственникам без развития производств.

Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное – это большой комплекс зданий бывшего завода светотехники «Маяк», который сейчас фактически работает как технопарк. Там большое количество помещений. Часть из них арендуется различными компаниями. Естественно, достаточно большие суммы от аренды поступают владельцам, которые в украинские времена приватизировали эти помещения. На производственных площадках располагаются значимые для города предприятия. Теперь вся эта территория станет собственностью Севастополя. Естественно, добропорядочным арендаторам опасаться нечего. Наш центр ГУП «Центр эффективного использования собственности города» перезаключит договоры со всеми, кто пожелает продолжить аренду на тех же условиях. Только доходы будут идти в казну», – подчеркнул Рзвожаев.

По такой же схеме использовалось здание пансионата «Севастополь»: его приватизировали и сдавали в аренду отдельными помещениями, не вкладывая ничего в развитие.

«Если посмотреть историческую справку, когда-то он принадлежал коммунальному хозяйству города. Непонятными манипуляциями в украинский период тоже ушел в частные руки и, соответственно, также использовался для большого количества аренды. Никаких там инвестиций в развитие пансионата не было абсолютно», – указал Развожаев.

Это имущество также войдет в ГУП, с которым первоначально арендаторы перезаключат договоры, пока судьба имущества как пансионата не решена.