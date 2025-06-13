«Рыжего брехуна на всех не хватит» – ирано-израильская война ослабит поставки Украине

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Чем дольше будет длиться ирано-израильский конфликт, тем меньше Украина будет получать западных денег и оружия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, пожалуйста, чисто ваше мнение, даже не как военного эксперта, выгоден ли нам вот этот вот конфликт на Ближнем Востоке «при всем уважении» к Ирану и к Израилю?», – спросил ведущий.

«Очень сложный вопрос, предельно честно буду отвечать. Для нас это первое, что плохо, что по сути, на нашего партнера, союзника – напали евреи. Это плохо. Хорошо то, что Израиль поиздержится, получит по мордам, что его хорошенько подолбают. Еще что нам хорошо, что придется Трампу все-таки не лицемерить, а перебрасывать и деньги, и оружие, и технику Израилю. Пусть он не отворачивается. Не верьте никогда этому брехуну рыжеволосому. Соединенные Штаты Америки знают, что Израиль – это его пристяжная болонка. Именно Вашингтон сказал Израилю «фас» на Иран, и он повел себя как шпана во дворе: ему скажут там, давай, иди задирай того дядьку большого, а я выйду из-за дуба и ему морду набью», – ответил Баранец.

Он подчеркнул, что чем дольше будет идти конфликт между Ираном и Израилем, тем меньше Украина будет получать западного оружия.