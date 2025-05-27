Рютте призывает Запад в точности повторить печальную судьбу Украины

Елена Острякова.  
27.05.2025 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 263
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


НАТО должна учиться на украинском опыте.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблеи альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО должна учиться на украинском опыте. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Будут ли натовцы перенимать опыт украинской бусификации, если мужчины в ЕС массово откажутся идти в окопы, Рютте не уточнил.

«Мы знаем, что Украина очень быстро развивается. Россия пытается не отставать, но с задержкой в две-три недели. Они копируют то, что делают украинцы, но украинцы очень трудолюбивые и изобретательные. И это даст нам много новых идей о том, как будет развиваться война.

Я не военный, а генеральный секретарь, но военные должны извлечь уроки. А политики должны использовать эти знания, когда дело дойдет до оборонных закупок и восстановления наших вооруженных сил. Мы учимся на опыте Украины и гибридных атаках», – вещал Рютте.

Он также призвал страны НАТО инвестировать в оборонную промышленность Украины.

«Прежде всего, это развитие украинской оборонной промышленности. Дания и Литва тут лидируют. Другие страны следуют их примеру и инвестируют. И мы знаем, что еще 10-15 евро свободных мощностей в оборонной промышленности. Это значит, что вы можете производить продукцию для войны с Россией, для защиты Украины, а также для развития собственной экономики», – дурачил европейцев Рютте.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить