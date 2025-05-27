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НАТО должна учиться на украинском опыте.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблеи альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Будут ли натовцы перенимать опыт украинской бусификации, если мужчины в ЕС массово откажутся идти в окопы, Рютте не уточнил.

«Мы знаем, что Украина очень быстро развивается. Россия пытается не отставать, но с задержкой в две-три недели. Они копируют то, что делают украинцы, но украинцы очень трудолюбивые и изобретательные. И это даст нам много новых идей о том, как будет развиваться война. Я не военный, а генеральный секретарь, но военные должны извлечь уроки. А политики должны использовать эти знания, когда дело дойдет до оборонных закупок и восстановления наших вооруженных сил. Мы учимся на опыте Украины и гибридных атаках», – вещал Рютте.

Он также призвал страны НАТО инвестировать в оборонную промышленность Украины.