Рютте призывает Запад в точности повторить печальную судьбу Украины
НАТО должна учиться на украинском опыте.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблеи альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Будут ли натовцы перенимать опыт украинской бусификации, если мужчины в ЕС массово откажутся идти в окопы, Рютте не уточнил.
«Мы знаем, что Украина очень быстро развивается. Россия пытается не отставать, но с задержкой в две-три недели. Они копируют то, что делают украинцы, но украинцы очень трудолюбивые и изобретательные. И это даст нам много новых идей о том, как будет развиваться война.
Я не военный, а генеральный секретарь, но военные должны извлечь уроки. А политики должны использовать эти знания, когда дело дойдет до оборонных закупок и восстановления наших вооруженных сил. Мы учимся на опыте Украины и гибридных атаках», – вещал Рютте.
Он также призвал страны НАТО инвестировать в оборонную промышленность Украины.
«Прежде всего, это развитие украинской оборонной промышленности. Дания и Литва тут лидируют. Другие страны следуют их примеру и инвестируют. И мы знаем, что еще 10-15 евро свободных мощностей в оборонной промышленности. Это значит, что вы можете производить продукцию для войны с Россией, для защиты Украины, а также для развития собственной экономики», – дурачил европейцев Рютте.
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