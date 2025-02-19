Русский гроссмейстер открывает в Новороссии шахматные школы для детей

Катя Добрина.  
19.02.2025 21:58
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Новороссия, Образование, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спорт, Украина


Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин открывает детские шахматные клубы на новых территориях и готов продвигать шахматы в воскресных школах.

Об этом он сообщил в эфире «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин открывает детские шахматные клубы на новых территориях и...

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«Мы уже открыли два шахматных клуба в Луганске и в Донецке. Следующим будет однозначно Мариуполь. И дальше ещё есть парочка городов, просто пока не афишируем, где будут открыты шахматные клубы в Херсонской и Запорожской областях.

Я считаю, что шахматы нужно развивать везде, и тут нет конкуренции – Крым, Луганск или Донецк. Просто нужно повсеместно проделать эту работу. Условия мы создаем: отремонтированы шахматные клубы, сильные преподаватели, бесплатное обучение. Просто приходи, играй, занимайся. Дальше зависит от детей и конечно же от тренеров и родителей. Но самое главное, надо гореть желанием заниматься шахматами», – отметил он.

У детей игра в шахматы формирует критическое, последовательное мышление, чувство ответственности за свое решение, логику и планирование своих поступков. Наравне с физическим развитием, интеллектуальное формирует будущую личность, в чем помогают шахматы – шахматисты всегда получают высокие оценки по ЕГЭ.

«За последние два года мы открыли два шахматных клуба в Симферополе – один на Гаспринского, шахматно-шашечную школу, и буквально недавно в штабе общественной приемной «Единой России» на втором этаже.

Я встречался с владыкой Тихоном, и у нас уже достигнута предварительная договоренность, что шахматы будут внедрены в воскресных школах. Мне кажется это история правильная», – подчеркнул Карякин.

Он добавил, что дефицита в тренерах по шахматам нет – большинство спортсменов по окончании спортивной карьеры переходят в тренеры.

«Когда ребёнок только начинает играть в шахматы ему не нужен гроссмейстер, а нужен хороший детский тренер, который привьёт ему любовь к шахматам, и, может быть, по началу и родителям, в том числе. Потом уже, конечно, если есть желание профессионально расти, нужен гроссмейстер», – подытожил Карякин.

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