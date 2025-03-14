«Русские видят в перемирии очередной «Минск» и попытку спасти Киев» – западный журналист
Прекращение огня предлагают Москве именно сейчас, чтобы спасти украинский фронт от развала, а киевский режим от необходимости подписывать капитуляцию.
Об этом заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российская сторона продвигается на запад, захватывая всё больше территорий и вытесняя украинцев из четырёх областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Им ещё предстоит пройти долгий путь по территориям и вести долгую борьбу. И в этой программе Генштаб РФ не будет атаковать города. Они не будут сражаться за Покровск, они обойдут его и возьмут в кольцо. Если украинцы захотят уйти, им, возможно, позволят это сделать или их убьют. Но битв за города, как за Мариуполь и Бахмут, в этих четырёх областях не будет.
Так что, с точки зрения русских, прекращение огня – это просто уловка, чтобы ослабить давление на украинцев, пока они отступают. Это нужно, чтобы защитить украинский фронт от развала, это нужно, чтобы защитить киевский режим от необходимости подписывать капитуляцию. И когда Рубио говорит о гарантиях безопасности для Украины, русские видят только одно послание – Рубио предлагает другую форму спасения Украины, по той же формуле, что использовали в «Минске-1» и «Минске-2», – сказал Хелмер.
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