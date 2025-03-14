«Русские видят в перемирии очередной «Минск» и попытку спасти Киев» – западный журналист

Максим Столяров.  
14.03.2025 15:45
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Прекращение огня предлагают Москве именно сейчас, чтобы спасти украинский фронт от развала, а киевский режим от необходимости подписывать капитуляцию.

Об этом заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение огня предлагают Москве именно сейчас, чтобы спасти украинский фронт от развала, а киевский...

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«Российская сторона продвигается на запад, захватывая всё больше территорий и вытесняя украинцев из четырёх областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Им ещё предстоит пройти долгий путь по территориям и вести долгую борьбу. И в этой программе Генштаб РФ не будет атаковать города. Они не будут сражаться за Покровск, они обойдут его и возьмут в кольцо. Если украинцы захотят уйти, им, возможно, позволят это сделать или их убьют. Но битв за города, как за Мариуполь и Бахмут, в этих четырёх областях не будет.

Так что, с точки зрения русских, прекращение огня – это просто уловка, чтобы ослабить давление на украинцев, пока они отступают. Это нужно, чтобы защитить украинский фронт от развала, это нужно, чтобы защитить киевский режим от необходимости подписывать капитуляцию. И когда Рубио говорит о гарантиях безопасности для Украины, русские видят только одно послание – Рубио предлагает другую форму спасения Украины, по той же формуле, что использовали в «Минске-1» и «Минске-2», – сказал Хелмер.

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