Прекращение огня предлагают Москве именно сейчас, чтобы спасти украинский фронт от развала, а киевский режим от необходимости подписывать капитуляцию.

Об этом заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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