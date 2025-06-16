Русские учения «Запад-2025» могут расколоть НАТО на «ухилянтов» и «упоротых» – укро-политолог

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Захват всего Левого берега Днепра не решит главной проблемы и целей Москвы – на Правобережье останется та же самая бандеровская Украина, подконтрольная западным хозяевам.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключаю, что эти учения вообще не будут касаться Украины. Что целью этих учений будет создание напряжения на границе Польши и Белоруссии, на границе Белоруссии и балтийских стран. Возможно, создание этого напряжения будет элементом давления со стороны Москвы на Запад с целью принуждения Запада к подписанию каких-то соглашений с Россией. Даже представим себе, если бы Россия захватила четыре региона Украины, плюс Крым, это стратегически ситуацию для неё не поменяло бы. Даже если представить тяжелейший вариант – если Россия захватывает Левобережье Украины, всё равно стратегически это ничего для России не меняет. На Правобережье – украинское правительство, поддерживаемое западными союзниками, и проблема всё та же для Москвы», – считает Бортник.