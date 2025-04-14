Русофобы-релоканты в Риге скрывают друг от друга знание русского языка

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На одиозном и отмененном ранее в РФ фестивале «Артдокфест» в Риге был запрещен русский язык, несмотря на подавляющее количество русскоязычных участников.

На это обратил внимание русофоб, иноагент-ведущий телеканала-иноагента «Дождь» Михаил Козырев, когда брал интервью у иноагента и организатора «Артдокфеста» Виталия Манского (оправдывавшего массовое убийство в Доме профсоюзов в Одессе), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера смотрел на церемонию закрытия и обратил внимание, что со сцены звучали английский, украинский, латышский, польский, – какой угодно язык. Ни одного слова по-русски. Но когда заканчивается фестиваль, ты выходишь в этот уютный дворик, пьешь чай с рижским бальзамом, и все говорят по-русски. Это такой сильный контраст. Причем было очевидно, что во многих местах переход на русский облегчил бы доступность той информации, которую вы говорили со сцены. Все в зале, за исключением нескольких иностранных режиссеров, быстро это поняли», – сказал Козырев.

Русофоб Манский принялся объяснять языковые странности своим «уважительное отношением к законам Латвии, в которой нехорошо говорить на русском языке сегодня в публичном пространстве».