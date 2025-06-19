Россия развернёт в Крыму грандиозную стройку – Константинов

Катя Добрина.  
19.06.2025 21:29
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Строительство, Финансы


Крым привез на ПМЭФ договоры на 60 млрд руб по строительству жилья на побережье и в столичном регионе.

Инвестором выступает зашедший в Крым банк ВТБ, застройщиками – крымские компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым привез на ПМЭФ договоры на 60 млрд руб по строительству жилья на побережье...

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«Потенциал Крыма гораздо выше, и готовится к подписанию то, что уже лежит на поверхности. Еще очень многое в работе.

Я скажу, что всегда привлекает инвесторов, потому что мы непосредственно с ними общаемся… всегда понимаешь дух и инвестиционный «запах», который их привлекает в Крыму. Первая и самая важная, конечно, курортная сфера. Они готовы вкладываться в долгую, понимая сегодняшний политический момент.

Все проекты вложений в курортную сферу долгосрочные. Поэтому «длинные деньги» делают расчёт на Крым, который в этом плане имеет колоссальную привлекательность. Так всегда было: достаточно иметь в Крыму землю для крупного хорошего проекта, и это, как правило, обречено на успех», – подчеркнул он.

По словам главы парламента, вложение федеральных денег в инфраструктуру полуострова дает свои результаты и в этом смысле «корм в коня».

«Второй момент – это сельское хозяйство. Нас есть куда развиваться, есть необработанные земли и сложности, конечно, с водоообеспечением. Тем не менее, жаркое солнце подразумевает произрастание определенных культур, и здесь мы ещё в перспективе – на очень большой объём», – отметил Константинов.

Добавим, что из 60 млрд руб соглашений на ПМЭФ 46 млрд руб – инвестиции в жилищное строительство банка ВТБ, который подписал соглашение с компанией «Владоград» о финансировании строительства 7 жилых комплексов в Алуште и Симферополе.

Строительная компания «Монолит» за 5 млрд руб возведет ЖК в селе Трудовое под Симферополем и почт за 9 млрд руб в Бахчисарае вокруг водохранилища.

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