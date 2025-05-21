Россия пытается увильнуть от заморозки конфликта – Ищенко

Страны западного блока пытаются с помощью незначительных переговоров и меморандумов ускорить заморозку конфликта на Украине.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таким образом когда-то восточноевропейские страны вступали в ЕС: они приходили и говорили, ну давайте хоть поговорим об этом. Потом они сказали – слушайте, давайте, мы же разговариваем с вами о чем-то, у нас переговоры идут, давайте выпустим какое-нибудь совместное коммюнике, просто что вы нас приняли, обменялись позициями. Потом через еще какое-то время выпустим меморандум, создадим совместные комиссии.

А потом выясняется, что сами страны уже настолько втянуты в этот процесс. и такое количество чиновников в этом деле, задействованные ведомством, что уже надо принимать. И вот сейчас мы играем в ту же игру, только мы стараемся как можно дольше протянуть это время», – сказал Ищенко.