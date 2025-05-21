Россия пытается увильнуть от заморозки конфликта – Ищенко

Максим Столяров.  
21.05.2025 13:57
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Страны западного блока пытаются с помощью незначительных переговоров и меморандумов ускорить заморозку конфликта на Украине.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока пытаются с помощью незначительных переговоров и меморандумов ускорить заморозку конфликта на...

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«Таким образом когда-то восточноевропейские страны вступали в ЕС: они приходили и говорили, ну давайте хоть поговорим об этом. Потом они сказали – слушайте, давайте, мы же разговариваем с вами о чем-то, у нас переговоры идут, давайте выпустим какое-нибудь совместное коммюнике, просто что вы нас приняли, обменялись позициями. Потом через еще какое-то время выпустим меморандум, создадим совместные комиссии.

А потом выясняется, что сами страны уже настолько втянуты в этот процесс. и такое количество чиновников в этом деле, задействованные ведомством, что уже надо принимать. И вот сейчас мы играем в ту же игру, только мы стараемся как можно дольше протянуть это время», – сказал Ищенко.

«Поэтому Трамп говорит, что хочет лично поговорить с Путиным по телефону. Они пытаются это ускорить. Для того, чтобы продемонстрировать, что мы готовы дальше вести переговоры, вот появилась тема меморандума. Потом он встретится лично, он скажет – меморандум подписали, давайте теперь будем продвигать эти шаги, давайте о чем-то договоримся.

По пути таких вот малых шагов они пытаются нас привести к заморозке конфликта, а мы пытаемся от этой заморозки увильнуться. Потому что если бы мы хотели заморозить конфликт, мы бы давно его заморозили», – подытожил эксперт.

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