Россия не согласится на временное перемирие – американский профессор

Анатолий Лапин.  
12.03.2025 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


На поле боя у России все карты на руках, и США ничего не могут с этим поделать.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский профессор Дэвид Гиббс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На поле боя у России все карты на руках, и США ничего не могут...

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«Трамп согласился на 30-дневное прекращение огня. Я был бы удивлен, если бы Россия согласилась, потому что сейчас они побеждают на поле боя. И я не думаю, что они согласятся на что-то, кроме долгосрочного соглашения, включая соглашение о всей архитектуре безопасности в Европе.

Я думаю, что временное прекращение огня — это то, что, по моему мнению, не сработает для них. Я был бы очень удивлен, если бы они согласились. И, знаете, сейчас они держат все карты в руках, потому что побеждают на поле боя. США ничего не могут с этим поделать», – заявил Гиббс.

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