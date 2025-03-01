Российское наступление: темпы снизились, но атаки не прекращаются

Игорь Шкапа.  
01.03.2025 14:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


ВС РФ проводят ежедневно порядка сотни атак на позиции украинских формирований.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военно-аналитический и картографический ресурс Deep State.

ВС РФ проводят ежедневно порядка сотни атак на позиции украинских формирований. Об этом, передает...

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«Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы Обороны отбивают сотню атак ежедневно, что является очень значительным показателем и свидетельством того, что враг не сидит в ожидании, что мистер Трамп все сделает за него», – ресурс, публикуя инфографику, согласно которой, динамика занятия территорий русскими уменьшается.

Впрочем, российский ресурс Lostarmour приводит другие цифры.

«За февраль 2025 ВС РФ освободили свыше 300 км² территории в зоне СВО и КТО (включая около 60 км² оккупированной ВСУ территории в Курской области)», – отмечает  Lostarmou.

Пока ВСУ сохраняют боеспособность и в состоянии проводить контратаки, в том числе в районе Дзержинска (Торецка), об освобождении которого ранее объявило Минобороны РФ.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы российского оборонного ведомства Михаилом Звинчуком, пишет по Дзержинску, что «на местах явно очень поспешили с докладами наверх». Отмечается, что у ВСУ «не только сохранилась возможность удержать определённые точки в городской черте, но и эпизодически проводить ротацию». Речь идет об отдельных зданиях, представляющих в масштабах лишь малую часть города.

«Но де-факто город освобождён не был. На сегодняшний день в Дзержинске насчитывается порядка пяти очагов, где отмечена активность украинских ДРГ: окрестности отвала шахты номер 10, Центральной шахты, а также в квартале многоэтажек и окрестностях террикона шахты Торецкой. Увы, на данный момент Дзержинск остаётся тем ещё «слоёным пирогом»: изрядная часть города представляет собой серую зону.

Для дозачистки города ВС РФ, по всей видимости, будут стягивать дополнительные силы, ну а ВСУ будут использовать факт продолжающихся боёв для пиара собственных весьма спорных успехов на поле боя», – пишет «Рыбарь».

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