Российский удар погрузил Киев в транспортный коллапс

Игорь Шкапа.  
06.06.2025 10:27
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Инфраструктура, Киев, Транспорт


В украинской столице в результате  сегодняшнего удара серьезно повреждена красная ветка метро, связывающая правый и левый берег Днепра.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило руководство киевского метрополитена.

В украинской столице в результате  сегодняшнего удара серьезно повреждена красная ветка метро, связывающая правый...

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«В результате массированного обстрела столицы повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро. Поезда будут двигаться только между станциями «Академгородок» – «Арсенальная» с интервалом ориентировочно 6 минут. Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно закрыта на вход и выход», – говорится в сообщении.

Когда будет восстановлено сообщение – неизвестно.

В результате на автобусных остановках возникли гигантские очереди из желающих переправиться на другой берег.

Таким образом по главной линии нет сообщения между правым и левым берегами Днепра, что привело к масштабному транспортному коллапсу в столице.

Из-за повышенного спроса такси сразу же взвинтили цены более чем на 50 процентов.

Кроме того, на Украине объявлено о задержке ряда поездов. Это стало итогом повреждения железнодорожного участка в Киевской области.

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