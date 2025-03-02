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Британия предоставит Украине заём на два миллиарда фунтов стерлингов из замороженных российских активов.

Об этом сегодня в Лондоне заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам антироссийского саммита, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я должен сейчас поставить Украину в наисильнейшую позицию, чтобы они с нею могли сесть за стол переговоров. Мы удвоим свою поддержку. Вчера вечером Британия приняла решение о предоставлении займа на 2 млрд фунтов стерлингов, которые будут финансироваться из замороженных российских активов. Это позволит Украине использовать 1,6 млрд британских фунтов на закупку ракет ПВО», – сказал Стармер.

Он уточнил, что свои военные заказы Украина будет размещать на британских предприятиях.

Интересно, что по итогам саммита, вопреки некоторым прогнозам, не было принято коллективного решения по использованию замороженных российских активов. Польский премьер Дональд Туск признался журналистам, что этот вопрос вызвал разногласия у некоторых участников, которые опасаются за доверие к европейской банковской системе и валюте.

Ожидается, что на саммите Евросоюза 6 марта вопрос использования российских активов будет поднят вновь. Французский президент Макрон уверял, что это обеспечило бы финансирование ВСУ «на сотни миллиардов долларов».

Однако скандальный украинский депутат Алексей Гончаренко пребывает в депрессии.

«Что на выходе? Конкретное решение Великобритании о дополнительной военной поддержке Украины и… Больше ничего. Мы еще раз увидели – без США не будет ничего. Со всем уважением ко всем партнерам. Есть две страны, которых боится Россия и Путин – Китай и США. Все остальные боятся их и саму Россию… Очень надеялся услышать от Европы хотя бы о конфискации этих замороженных российских активов. Не услышал».