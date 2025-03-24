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Ликвидировав плацдарм ВСУ в захваченной части Курской области, российская армия лишила просроченного президента Украины Владимира Зеленского «заначки», которую он планировал потратить на переговорах – то есть разменять оккупированную землю на какую-то потерянную Украиной территорию.

Об этом в эфире программы «Февраль 24/7» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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