России нужно будет провести на Украине еще одну спецоперацию

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России предстоит тяжелая гуманитарная работа на территории бывшей Украины.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью ютуб-каналу One Moscow, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просто понимаю, что после того как завершится СВО, в этих краях будет необходимо провести специальную образовательную операцию. Когда замолчат пушки, настанет время интеллигенции. Ей нужно будет создавать новое фактически общество. Оно будет очень искалеченное. Брат против брата – тяжелая ситуация объективно. Нам нужна будет новая литература, новая культура», – сказал Уралов.

Он предупреждает, что этот процесс будет тяжелым, потому что «встреча с реальностью не бывает без истерик».