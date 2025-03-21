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Дональд Трамп должен отказаться от «иллюзии восстановления экономического сотрудничества с Россией» в пользу шагов, которые приведут к «демонтажу российской экономики и путинского режима».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу путей выхода из глухого угла до того момента, пока РФ будет иметь экономические и демографические возможности продолжения войны. Единственная возможность выхода из ситуации – если РФ будет осознавать, что у неё нет таких возможностей. Для этого нужно усиление санкционного давления на РФ, а также на страны, которые покупают российскую нефть. Это КНР и Индия. Позавчера произошло историческое событие: Россия вышла на первое место среди стран, которые поставляют нефть Индии, опередив ОАЭ. Россия фактически уже избавилась от последствий прощальных санкций Байдена, создав новые возможности для «теневого флота», на который были наложены санкции. Нашла новые танкеры и усилила продажу своей нефти. Это то, что объективно происходит, всё остальное – декларации, которые мне уже абсолютно неинтересны», – жаловался Портников.

Он подчеркнул, что приблизить мир может только экономическое истощение одной из сторон конфликта.