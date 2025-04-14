Режиссер-русофоб предрекает Украине трагичную «победу» и счастливое будущее «Южной Кореи»

Елена Острякова.  
14.04.2025 17:32
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не будет праздновать свою «победу» так же, как в России празднуют Победу в Великой Отечественной войне.

Об этом оправдывавший массовое убийство в одесском Доме профсоюзов режиссер-иноагент Виталий Манский заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не будет праздновать свою «победу» так же, как в России празднуют Победу в...

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При этом «победой» он готов назвать даже гипотетическое перемирие.

«Я уверен, что победа, в которую уже меньше веры, потому что практика жизни, к сожалению, трагична, но есть желание и мечта, для Украины будет куда более гуманной. В Украине победу будут праздновать как день скорби и памяти о той цене, которая была заплачена даже за возможно вскоре подписанное перемирие», – трепался Манский.

Он надеется, что украинцы остаются на территориях, освобожденных Россией, осознано – и сочувствует им.

«В результате всего происходящего возникнут «Северная и Южная Кореи» – Украина и некий анклав, который будет включен в состав РФ, Новомалороссия или что-то такое. Для Южной Кореи окончание войны и создание 38-й параллели было началом счастливой свободной жизни, огромного экономического роста их государства.

Для тех же людей, которые оказались на территории Северной Кореи, это перемирие было началом катастрофы. Конечно, огромное количество людей останется в Малороссии, в том числе, помимо их воли. Надеюсь, что исторический опыт позволит этим людям более оперативно и радикально принимать решение о своем будущем.

Надеюсь, что те, кто остался в Мариуполе, сделали это сознательно. И то, что будет в дальнейшем происходить с их жизнью и жизнью их детей, это их сознательный выбор и сознательная ответственность», – вещал русофоб.

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