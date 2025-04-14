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Украина не будет праздновать свою «победу» так же, как в России празднуют Победу в Великой Отечественной войне.

Об этом оправдывавший массовое убийство в одесском Доме профсоюзов режиссер-иноагент Виталий Манский заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом «победой» он готов назвать даже гипотетическое перемирие.

«Я уверен, что победа, в которую уже меньше веры, потому что практика жизни, к сожалению, трагична, но есть желание и мечта, для Украины будет куда более гуманной. В Украине победу будут праздновать как день скорби и памяти о той цене, которая была заплачена даже за возможно вскоре подписанное перемирие», – трепался Манский.

Он надеется, что украинцы остаются на территориях, освобожденных Россией, осознано – и сочувствует им.