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Командующий Сухопутными войсками Сербии, генерал-лейтенант Милосав Симович досрочно отправлен в отставку.

Генерал был одним из немногих оставшихся в военном руководстве страны офицеров, кто выступал против НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Указ об отставке генерала Милослава Симовича был подписан лично президентом Сербии Александром Вучичем. Командующий сухопутными войсками был отправлен на пенсию без объяснения причин, никаких официальных комментариев к этому шагу от военного руководства и властей Сербии не последовало.

При этом в кулуарах говорят, что этот боевой генерал, участвовавший в войнах 90-х годов, мог быть отправлен на пенсию из-за своего непримиримого к Западу настроя – и отправлен на покой по требованию западных «партнёров» Сербии, продолжающих шантажировать Вучича не утихающими массовыми прозападными протестами в стране.

Ранее подобным способом сначала из руководства сербской спецслужбы BIA, а потом и с поста вице-премьера был убран большой сербский патриот и русофил Александр Вулин.

По мнению ряда экспертов, именно после того, как он был отстранен от руководства силовой структурой, стал возможен экспорт сербской военной продукции на Украину по фальшивым сертификатам.

Также, согласно инсайдерской информации, следующим в очереди на увольнение является глава отдела спецопераций БИА Марко Парезанович, устранения которого добиваются западные спецслужбы, в том числе британская МИ-6.

В то же время, выступая на днях на форуме GLOBSEC 2025 в Праге, Вучич назвал Украину дружественной Сербии страной, не признавшей Косово и не пригласившей представителей Приштины на недавний саммит в Одессе. При этом он поспешил опровергнуть миф о том, что «сербы – маленькие русские Балкан», который любили продвигать многие сербские политики, такие как лидер Радикальной партии Воислав Шешель.