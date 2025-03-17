Рэпера Оксимирона оправдывают за педофилию всей «эхо-московской» сбежавшей тусовкой

Меньше недели переживала российская либеральная эмиграция за униженного президентом США просроченного главаря киевского режима Владимира Зеленского. Буквально через три дня их внимание было отвлечено на расследование бежавшей в Израиль феминистки Анастасии Красильниковой.

Она обвинила рэпера-иноагента Мирона Федорова, выступающего под кличкой «Оксимирон», – в педофилии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рэпер, по ее данным, вступал в сексуальную переписку со своими несовершеннолетними фанатками (скрины прилагаются), развращал их, после чего во время туров вызывал на концерты в близлежащие города, вступал в сексуальную связь (девушки называют это насилием) и выбрасывал из своей жизни.

Стоит отметить, что Федоров терпеливо разлагал и готовил к соитию своих жертв годами, пока им не исполнится 16 (так называемый «возраст согласия»). Кстати, многие соратники рэпера уже подтвердили, что в его гримерку регулярно заходили малолетки.

«Прогрессивная» беглая общественность привычно разделилась на два лагеря: «лолит» и «гумбертов-гумбертов», чтобы начать отчаянно ругаться. Публика помоложе (в основном женская), воспитанная на модном американском течении «ми ту» и прочем феминизме, с готовностью осудила рэпера, не сомневаясь в признаниях трех девушек, обвиняющих его.

Солидные возрастные либералы (иноагенты Андрей Макаревич, Алексей Венедиктов, Александр Плющев) ставят под сомнение свидетельства жертв, указывая на то, что они сами инициировали общение, а после абьюза продолжали встречаться с «насильником» Федоровым, брать у него деньги и даже иногда заниматься сексом.

Бежавший в США музыкальный критик Дмитрий Нюберг проанализировал соцсети рэпера и утверждает, что главная героиня расследования Виктория Кучак на момент «изнасилования» была администратором странички «ВКонтакте» и якобы могла фальсифицировать растлевающую ее переписку. Нюберг считает, что «жертва» намеренно инициировала скандал, чтобы раскрутить свой первый музыкальный альбом.

Дальше всех в поддержке «поруганного» Оксимирона пошли престарелые либералки-иноагентки Евгения Альбац и Мария Слоним. Они вывесили в соцсетях пост с рассказом о том, как в свои 14 лет занимались сексом в подъездах, в общественном городском транспорте и даже на кладбищах. Причем, делали это абсолютно добровольно.

Бесстыдство пожилых дам возмутило даже либерального публициста Кирилла Шулику. Он напомнил, как та же Альбац неистово шельмовала нынешнего главу ЛДПР Леонида Слуцкого, когда его бездоказательно обвиняли в домогательствах журналистки СМИ-иноагентов.

«И вот это смешно, конечно, просто лютый кринж. Но как же советская интеллигенция может оправдать любую мерзость, если она совершена своими! Те же ведь исходили на говно в том самом скандале, который не идет ни в какие сравнения с нынешним, ибо там не было детей. Но нет, советской интеллигенции в эмиграции совершенно не пахнет. Собственно, во многом поэтому они и в эмиграции. Как, простите, понять, когда человека обвиняют в растлении детей, он сам молчит, не комментирует, а они договорились до того, что виноваты тут сами жертвы и режим в России?», – написал Шулика в своем тг-канале.

Понимать так, что либералы-русофобы никогда не сдают своих. Оксимирон, по их мнению, «на правильной стороне истории». Он всячески осуждает Россию за СВО и публично выступает за ее расчленение. За границей рэпер давал концерты в поддержку Украины вместе с Борисом Гребенщиковым.

Расследовательница Красильникова нашла изящный выход из либеральной дилеммы (борьба с режимом или нравственность), сравнив Оксимирона с Путиным и Трампом.

«Я называю это «право сильного». Мне кажется, что это ровно про то же самое. Тот факт, что Путин может себе позволить вторгнуться в соседнюю страну, убивать и насиловать людей годами, и никто его не остановит, во многом стало возможно, потому что мы годами позволили как общество историям про насилие над женщинами и любыми уязвимыми людьми и животными быть не такими значимыми. Позволяли говорить в ответ: “Не все так однозначно”. Это буквально то же самое, что не все так однозначно в случае с войной. И Трамп то же самое. Когда случился Овальный кабинет, я вечером заснуть не могла. Я думала, как же так вышло, что сидят мужчины в костюмах, а один без костюма. И они позволяют себе языком махрового домашнего тирана в майке-алкоголичке песочить того, кто слабее», – излагала Красильникова в интервью иноагентше Татьяне Лазаревой.

В России расследование Красильниковой тоже приняли к сведению. Движение «Зов народа» призвало СК РФ возбудить уголовное дело против Федорова, если факты подтвердятся.

«Оксимирон — этот выкормыш иноагентов, годами промывал мозги нашей молодёжи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России. А теперь мы узнаём, что за красивыми словами скрывается похотливый извращенец и насильник. Если эти обвинения подтвердятся, то Фёдоров должен гнить в тюрьме», — заявил председатель движения Сергей Зайцев.

Виктория Кучак уже заявила на рэпера в СК РФ и хочет заявить в следственные органы Великобритании, гражданином которой является Мирон Федоров.