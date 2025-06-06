Развилка для Трампа: санкции против Украины, или дать повоевать без участия США
Как сообщает американское издание The Atlantic со ссылкой на анонимные источники, после украинской операции «Паутина» по атаке беспилотников на российские аэродромы, в Белом доме начались дебаты, должны ли США прекратить поддержку Украины.
Как пишет издание, на протяжении всей войны Дональд Трамп называл Владимира Зеленского «плохим парнем» и тем, кто может развязать Третью мировую войну.
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На этой неделе Трамп в узком кругу снова раскритиковал Зеленского за то, что он «похвастался после атак беспилотников».
«Трамп был впечатлен дерзостью ударов, но считает, что Зеленский должен был сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле», – добавляет издание.
По его информации, советники подготовили для президента США не только проект усиления санкций против России, но и остановки помощи Украине.
«Удар беспилотника вновь вызвал давнее недовольство президента Владимиром Зеленским и вызвал новые дебаты в Белом доме о том, должны ли Соединенные Штаты бросить Украину», – говорится в статье.
Трамп «выразил разочарование тем, что удар может привести к эскалации конфликта», сообщили три чиновника президентской администрации и внешний советник Белого дома.
Также Трамп заявил своим подчиненным, что он не верит, что трехсторонняя встреча с ним, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, на которую президент США надеялся ранее и которая была призвана положить конец войне в Украине, — состоится в ближайшее время.
Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп, как сообщает The Guardian, заявил, что было бы лучше позволить Украине и России «повоевать какое-то время», а затем «разнять» их вместо немедленного урегулирования конфликта.
Это произошло на фоне того, как Мерц в Овальном кабинете выступил с призывом усилить давление на Россию.
Также Трамп уходит от однозначного превентивного осуждения ответных ударов РФ по Украине, что в Москве многими рассматривается, как негласное одобрение таких ударов.
Через несколько дней после того, как Украина провела операцию «Паутина», Трамп созвонился с Путиным. «Это был хороший разговор, но пока он не приведет к немедленному миру. Путин выразился предельно четко — он намерен ответить на атаку по аэродромам», — написал Трамп по итогам созвона.
Как отмечает The Atlantic, предостерег ли президент США Россию от ответных действий, неизвестно. По словам источников издания, Трамп еще не решил, что делать дальше, а его подчиненные представили ему возможные варианты, включающие в себя санкции против России и сокращение помощи Украине.
Все эти кулуарные слухи подогрело и вчерашнее выступление Трампа, заявившего, что в случае срыва мирного процесса санкции будут не только против РФ, но и против Украины.
«Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго», – сказал президент США.
Трамп сравнил поведение воюющих сторон с двумя маленькими детьми, которые «дерутся как сумасшедшие в парке».
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