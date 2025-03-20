«Разгром и раздел квазигосударства»: Сурков огласил цели России на Украине
Русский мир по мере своих возможностей будет расширяться во всех направлениях.
Об этом в интервью, опубликованном изданием L’Express , заявил экс-замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, курировавший украинское направление и считающийся отцом минских соглашений.
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У него поинтересовались, какой исход на Украине можно было бы считать победой России.
«Военный или военно-дипломатический разгром Украины. Раздел этого искусственного квазигосударства на естественные части. На этом пути могут быть маневры, замедления и даже остановки. Но он будет пройден», – обещает Сурков.
Ответил он и на вопрос, изменились ли цели российской СВО с 24 февраля 2022 года.
«Стратегические цели не изменились, тактические корректируются в процессе реализации стратегии», – добавил бывший чиновник.
По его словам, именно он поднял когда-то на уровень официальной идеологии бытовавшее в философских кружках понятие «Русский мир».
«У Русского мира границ нет. Русский мир везде, куда в той или иной мере проникает культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое, гуманитарное влияние России. То есть на всех континентах. Концентрация нашего влияния очень разная в разных регионах, но нигде не нулевая. Так что будем расширяться во все стороны, а уж там, как бог даст, и на сколько ресурсов хватит. Тут главное не надорваться. Не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», – резюмировал Сурков.
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