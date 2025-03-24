«Рано ещё» – Карасёв объяснил, при каких условиях Украина может отказаться от Херсона и Запорожья

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Чтобы Украина вывела свои войска из Херсонской и Запорожской областей, должно произойти полное обрушение фронта, а Верховная рада – дать своё согласие.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто возьмёт на себя сегодня принять решение не в интересах Украины? Например, вывести украинские войска с территории Запорожской, Херсонской и Донецкой области. Ну даже самый так называемый пророссийский какой-нибудь [президент] тоже бы не взял на себя такой ответственности. Кто возьмёт сейчас? Это может взять только коллективный орган – Верховная рада Украины. И второй момент – только уже под угрозой военного коллапса, военного поражения и разгрома. Но его нет. Ни того, ни другого нет условия», – рассуждал Карасев.