«Ракет всего НАТО не хватит, чтобы «прикрыть» Украину» – Луценко от насмешливого «Шахед» перешёл на уважительное «Герань»
После модернизации российских БПЛА Украине стало нечем сбивать сотни российских Гераней.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Шахеды у нас сбиваются разными способами. Сначала по ним бьют так называемые мобильные огневые группы, грубо говоря, пулеметы на пикапах, которые стараются сбить вражеский БПЛА. Пока они летали на меньшей скорости и на меньших высотах, это было достаточно эффективно.
Но несколько месяцев назад Россия смогла усовершенствовать Шахеды, или Герани, если хотите, и они теперь летают на высоте и на скорости, которые практически делают невозможным их сбивание огневыми средствами пулеметного типа.
После этого вступают в действие залпы «Гепарда». Это такая немецкая зенитка, один выстрел которой стоит тысячу долларов. Для того, чтобы сбить Шахед, нужен залп от 30 до 100 выстрелов. Это крупнокалиберный патрон, из которого вылетает дробь, и она фактически уничтожает БПЛА. Но стоимость сбития будет от 30 до 100 тысяч долларов. Вроде нормально, но всё равно прорываются», – сетовал Луценко.
«Далее вступают в действие ракеты IRIS. Одна ракета IRIS стоит 450 тысяч долларов. А в случае, если Шахеды доходят до центра городов, где находятся особо важные государственные объекты, включаются ракеты Пэтриот. Одна ракета которой стоит 3 миллиона долларов.
Во-первых, это слишком дорого. А во-вторых, такого количества ракет для того, чтобы и так сбивать склепанные на скорую руку БПЛА, не хватит никогда.
И поэтому, когда мы выставляем претензии к Западу, что нам предоставляют недостаточно ракет ПВО, мы должны осознать, что нельзя сбивать миллионными ракетами массовые изделия, которые стоят 150 тысяч долларов. Просто такого количества ракет нет в мире», – подытожил он.
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