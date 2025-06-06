Путин жестко отомстит Украине. Ждите «Звезду Смерти» – иноагент Бабченко

Анатолий Лапин.  
06.06.2025 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия оправится от шока после удара по аэродромам стратегической авиации и нанесет страшный ответный удар.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия оправится от шока после удара по аэродромам стратегической авиации и нанесет страшный ответный...

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Бабченко призвал не недооценивать Россию, подчеркнув, что она быстро учится.

«Русские учатся, русские перенимают опыт быстро, что-то изобретают сами, перенимает украинская сторона. То, что изобретает украинская сторона, месяц-полтора перенимают россияне. Поэтому сейчас у них шок, конечно, да, сейчас они сидят, чешут репы, что делать? От шока они отойдут, и не забывайте, что после этого, я уверен, что Путин отдаст приказ устроить дичайший, жесточайший террор.

Трамп уже об этом сказал, и я прям уверен, что он отдаст приказ использовать вообще все, что есть, включая «Звезду Смерти», потому что какое бешенство там сейчас в Кремле, я себе могу представить. Так что не забывайте об этом, и не забывайте, что стратегическая авиация России все-таки не уничтожена, она у нее осталась. Они в воздух поднимают по 20 бортов, уж 20 бортов у них осталось», – заявил Бабченко.

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