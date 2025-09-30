Постоянные заявления генсека НАТО Марка Рютте о предстоящем нападении России на Европу могут спровоцировать российский удар по Литве с последующим вторжением.

Об этом отставной бригадный генерал бундесвера Клаус Виттманн заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Генеральный секретарь постоянно говорит, что в 2029 году Россия зайдет настолько далеко, что сможет проверить НАТО на прочность. Тогда Путин был бы глупцом, если бы так долго ждал каких-то действий с нашей стороны.

Возможно, он предпримет нападение на Литву в 2028 году во время американской президентской кампании и по соглашению с Китаем, который одновременно нападет на Тайвань. Это наихудший сценарий, который только можно себе представить. Это будет не атака по всему фронту НАТО, а удар кулаком по Литве», – сказал Виттманн.