Путин одним намёком сорвал информационную диверсию Украины и ЕС – признание киевского эксперта
Россия и США уже перешли к обсуждению практических вопросов, а попытки сорвать переговоры провалились после намёка Путина, что поучаствовать смогут все желающие.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Большой блок недавнего интервью Путина – это тема сотрудничества с США. Достаточно комплиментарные оценки деятельности Трампа, подчеркнуто уважительный тон, но и очень много развернутых рассуждений о том, как США и Россия могут сотрудничать в экономике. Там и редкоземы, там территории и даже объемы инвестиций, которые возможны в их совместных проектах.
Все это о чем говорит? Что действительно Кремль вышел уже на трек той самой сделки с Соединенными Штатами, которая предполагалась. То есть это уже практическая сторона дела», – отметил Ермолаев.
Политолог пожаловался, что в своём интервью Путин фактически обнулил попытки некоторых стран сорвать переговоры.
«До этого момента был информационный гул, связанный с нежеланием допустить, чтобы Вашингтон и Москва на двоих сейчас что-то там договорятся – и всем навяжут.
Но допущено было в этом интервью, что возможно сам переговорный процесс будет намного шире, и в нем будет больше количество участников. Путин дал понять, что там будет место Европе, если она разберется с собой», – подытожил он.
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