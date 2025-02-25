Путин одним намёком сорвал информационную диверсию Украины и ЕС – признание киевского эксперта

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Россия и США уже перешли к обсуждению практических вопросов, а попытки сорвать переговоры провалились после намёка Путина, что поучаствовать смогут все желающие.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой блок недавнего интервью Путина – это тема сотрудничества с США. Достаточно комплиментарные оценки деятельности Трампа, подчеркнуто уважительный тон, но и очень много развернутых рассуждений о том, как США и Россия могут сотрудничать в экономике. Там и редкоземы, там территории и даже объемы инвестиций, которые возможны в их совместных проектах. Все это о чем говорит? Что действительно Кремль вышел уже на трек той самой сделки с Соединенными Штатами, которая предполагалась. То есть это уже практическая сторона дела», – отметил Ермолаев.

Политолог пожаловался, что в своём интервью Путин фактически обнулил попытки некоторых стран сорвать переговоры.