«Путин на Пасху подставит Трампу плечо – и это обернётся трагедией для Украины» – киевский политолог

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Владимир Путин ближе к Пасхе может протянуть Дональду Трампу руку помощи, чтобы спасти его внешнеполитическую привлекательность, и тогда, вероятно, американский президент полностью развернётся в сторону России.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть ситуация, когда ближе к Пасхе (100 дней у Трампа заканчивается 30 апреля) вдруг Путин выступит с какими-то абсолютно новыми инициативами. И покажет, что я единственный лидер на планете, который готов подставить плечо Трампу, чтобы его внешняя политика имела хоть какую-то привлекательность. Потому что практически всё, что обещал Трамп в плане внешней политики, всё на сегодняшний день либо как-то невыразительно, либо потерпело фиаско. И если это произойдёт, Трамп может действительно развернуться полностью к России и встать на сторону России. И это будет большой трагедией для Украины», – рассуждал Бондаренко.

Тем не менее, относительно перспектив перемирия эксперт выразил скепсис.