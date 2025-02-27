Путин может стать страшным сном для Трампа – украинский аналитик
Россия могла бы стать для Запада не меньшей угрозой, чем Китай, если бы её руководство разработало свою модель развития человечества.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Белом доме смотрят на Россию как на такую, скажем так, отколовшуюся часть когда-то глобального мира. Потому что Россия в начале нулевых была очень активным участником. Именно поэтому эта риторика (Трампа – ред.) о том, что «мы были союзниками, мы вместе побеждали в войнах и все остальное».
Россия была сырьевым придатком Запада. Это был такой формат сотрудничества: Россия продает свое сырье, опять же за фиатные валюты, а потом за эти фиатные валюты покупают потребительские товары.
Китай дешево производит товары, Россия продает сырье, это благополучие Европы. Россия была частью этой системы.
А сейчас Трамп воспринимает ее как страну, которая просто откололась от этой системы, но она не является идеологическим антагонистом для Трампа. Она не анти, она контр-элитарна.
То есть страшный сон Трампа – если бы Путин сейчас как Каддафи начал бы писать «Зеленую книгу» свою, излагал бы абсолютно альтернативную какую-то мир-систему. Или объявил бы разворот к коммунизму. Просто какая-то абсолютно своя альтернативная мир-система. Русский космизм какой-нибудь, например», – сказал Кущ.
Он подчеркнул, что и без того сильная Россия может стать реальной угрозой США, только если предложит свою глобальную модель развития человечества.
«Россия бы начала экспорт этой идеологии, сначала на постсоветское пространство, потом в Африке, в Азии, в Латинской Америке.
Вот это для Америки было бы очень опасно, потому что они бы увидели это не только в Китае, альтернативную мир-систему, но еще появилась в России. Которая бы естественно продвигала эту мир-систему через свои энергоресурсы, через спонсирование, через армию, частные военные компании и все остальное.
Вот Россия, например, зашла в Западную Африку, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и что? Какая у них концепция? Там стоят российские ЧВК, которые вместо западных компаний начали добывать точно так же природные ресурсы местных. Но не принесли с собой идеологию русского космизма. Там ничего не происходит в идеологическом плане (в странах Африки сейчас очень популярны русские школы и культурные центры, особенно среди детей – ред.). Точно так же, как Россия влияет на центральную Азию, но идеологически никак это не оформляется», – утверждал Кущ.
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