«Путь Трампа» возьмёт под контроль российская ЧВК? – политолога удивила реакция Захаровой

Подписание в Белом доме декларации о мире президентами Азербайджана и Армении в России оценили в основном негативно – за одним единственным исключением.

На это политолог Карине Геворгян обратила внимание в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственная, кто выдал позитивную позицию, это пресс-секретарь МИД Мария Захарова, которая это все дело одобрила. Я подумала, а почему вдруг Захарова так положительно к этому делу отнеслась. Если бы мне сказали, чтобы приятное сделать Трампу перед встречей на Аляске, это как-то маловато будет.

Я подумала, а вдруг возникнет неожиданная ситуация, что ЧВК, которая будет там размещена, будет российской. В этом самом Зангезурском коридоре. В нынешних обстоятельства я бы ничему не удивилась уже», – сказала Геворгян.

Она считает, что «на фоне внутренней фронды» президент США Дональд Трамп мог бы пойти на такое «нетривиальное решение».

Трамп предложил присвоить Зангезурскому коридору свое имя, если США сдадут этот 40-километровый маршрут на 99 лет в субаренду консорциуму, который займется развитием железнодорожных, нефте- и газопроводных, а также оптоволоконных линий.

