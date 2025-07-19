Пуля нашла причастного к подрыву «Северных потоков»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич провел множество операций против России, каждая из которых могла сделать его целью спецслужб РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британская газета The Times, ссылаясь на свои источники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По данным источников, он также использовал морские беспилотники против российского Черноморского флота и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, был координатором подрыва трубопровода «Северный поток», – говорится в публикации.

Еще один собеседник издания утверждает, что Воронич был инициатором засады и убийства в 2015 году Алексе Мозгового, командира бригады «Призрак» в ЛНР.

Напомним, что Воронича убили в Киеве четырьмя выстрелами в упор во дворе его дома. СБУ объявила, что действовала российская агентурно-боевая трупа. Позже украинская спецслужба отчиталась, что ликвидировала убийц. Правда, ими оказались граждане Азербайджана, которых связывают с криминалом.

Отставной генерал СБУ Виктор Ягун анонсирует месть России за убийство Воронича.

«Это будет того же уровня, что и операция “Паутина», – угрожает он.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что русские продолжат ликвидацию украинских сотрудников спецслужб.