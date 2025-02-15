Признание Зеленского NBC: «У нас будет очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов»
Владимир Зеленский дал интервью американской NBC NEWS в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности: «У нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно», – посетовал он.
«Я не хочу думать о том, чтобы воевать против России без американской поддержки. Я не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами», — добавил он.
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Также Зеленский повторил свои тезисы из выступления перед участниками «Мюнхена», заявив, что Путин, якобы, хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы закончить военные действия, а для того, чтобы получить соглашение о прекращении огня, которое отменит некоторые международные санкции против России и позволит ее военным перегруппироваться.
«Это действительно то, чего он хочет. Он хочет взять паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня», — убеждает Зеленский американскую телеаудиторию.
«Трамп — «сильный человек. И если он выберет нашу сторону и не будет находиться посередине, я думаю, он окажет давление и заставит Путина прекратить войну. Он может это сделать», – уговаривал Зеенский американских сенаторов во время панельной дискуссии на конференции в пятницу.
«Комментарии Зеленского прозвучали во время бурного саммита в Германии, где вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал европейских лидеров по целому ряду вопросов, не связанных с атакой России на Украину, в том числе за неспособность отстаивать «ценности, разделяемые США», – отмечают авторы интервью.
«Расширение пропасти между Европой и США происходит в особенно деликатный момент для Зеленского и измученной и истощенной Украины. В то время как военные действия, похоже, скатилась в трясину, российские войска медленно, хотя и болезненно продвигаются вперед. Россия контролирует около 20% территории страны, которая остро нуждается в оружии и солдатах», – говорится в публикации
В потрясщкй гостей Мюнхена речи вице-президента Вэнса чувствовалось, что «он пытается затеять драку с нами, а мы не хотим затевать драку с нашими друзьями», — обиженно заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас на саммите в Мюнхене.
Однако проукраинские чиновники и эксперты опасаются, что Трамп рискует именно так и поступить: президент США, похоже, отдал предпочтение Путину, а не Зеленскому или европейским союзникам в любых потенциальных мирных переговорах. Администрация Трампа предложила Путину серьезные уступки, включая уступки по украинской территории и отказ от надежд на вступление в НАТО.
«Зеленский сохраняет покерфейс, но, по мнению некоторых наблюдателей, у него нет выбора, чтобы поступить иначе», – с горечью резюмирует стоящее на проукраинских и антитрампистских позициях NBC NEWS.
Тем не менее, и администрация Трампа сейчас перед выбором. Столкнувшись с прорвавшейся наружу в Мюнхене жесткой оппозицией своим планам с стороны Европы и чувствующей за спиной европейскую поддержку Украины, Белый дом может лиьо притормозить, вняв хору россиескептиков, либо интенсифицировать мирные переговоры. Следующий ход снова за Трампом.
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